"رد على المعقدين نفسيًا الذين لا يستحون!" .. وليد الفراج يشيد بسالم الدوسري والسالمي يقارنه بسلمان الفرج

رسالة شديدة اللهجة من وليد الفراج بعد واقعة سالم الدوسري..

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، إشادة بسالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، بسبب موقفه مع الأخضر، وإصراره على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، رغم إصابته.

وتعرض سالم الدوسري للإصابة بكسور في الوجه، أثناء مشاركته في مباراة الهلال والرائد، بالجولة 13 من دوري روشن، قبل تجمع اللاعبين في معسكر الرياض للمشاركة في كأس الخليج، فيما تحدث عنه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بأنه (الدوسري) كان بإمكانه البقاء في منزله واستكمال العلاج في الرياض، ولكنه أصرّ على مرافقة البعثة والمشاركة في البطولة، ليقدم شكره إليه.

وتلقى الفراج سؤالًا من أحد المتابعين، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن بعض اللاعبين الذين يُصابون ويعودون لأنديتهم والبعض لا يفعل، وهو الأمر الذي ربطه الفراج بموقف سالم الدوسري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الفراج "سالم الدوسري مصاب ولكنه قد يشارك (أمام البحرين)، وهذا رد على العكّ الذي يصير تجاه اللاعب من بعض أنصاف ...، الناس لا تستحي، وهناك من يستحضر عقده النفسية المتعلقة بالميول، هذا ليس وقتك، ورفض سالم للراحة كان ردًا عليهم".

وأجرى الناقد الرياضي عماد السالمي، مقارنة بين موقف سالم الدوسري، وسلمان الفرج، قائد نيوم، الذي أصيب في الرباط الصليبي، خلال شهر نوفمبر الماضي، وكانت قبل مباراة أستراليا في تصفيات كأس العالم، إلا أنه رافق بعثة الأخضر قبل سفرها إلى إندونيسيا، معلقًا "سلمان الفرج لم يشارك، ولم يتم استبعاده أو استحضار بديل، ولكن سالم الدوسري مستبعد من تلك القضية، بحكم أن إمكانه المشاركة".

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة البحرين، الأحد، على ملعب جابر الأحمد، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي.