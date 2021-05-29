رسالة وداع عاطفية من رونالدو إلى بيرلو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبعث برسالة وداعية للمدير الفني الراحل عن يوفنتوس أندريا بيرلو!

أرسل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس برسالة وداعية للمدير الفني الراحل عن الفريق أندريا بيرلو.

جاء هذا عبر حساب اللاعب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، حيث نشر صورة لهما سويًا في يومياته بها الرسالة.

وكانت رسالة رونالدو مختصرة حيث كتب: "شكرًا يا مايسترو، لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أتدرب بواسطتك".

وكان يوفنتوس قد أعلن عن رحيل بيرلو قبل ساعات وجاء بماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق من جديد.

وشهدت الساعات الماضية حالة من التوتر بسبب رحيل المدير الفني، حيث خرجت شريكة بيرلو وتحدثت على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية عودته.

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وعند سؤالها حول إمكانية عودة بيرلو في المستقبل مثلما عاد أليجري لتدريب يوفنتوس قالت فلانتينا بلاديني: "أشك في ذلك، بيرلو لديه كرامة".

جدير بالذكر أن موسم يوفنتوس كان محبطًا للغاية، بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا في مواجهة بورتو، وخسارة الدوري الإيطالي لصالح إنتر والصعود للأبطال في الموسم المقبل بأقدام فيرونا بعد تعادل الأخير مع نابولي في آخر جولة.