رسالة وداعية لليفربول؟ ماني: أتمنى التوفيق للريدز في الفترة القادمة!

رسالة وداعية من ماني إلى جماهير ليفربول

أرسل جناح نادي ليفربول، ساديو ماني، رسالة إلى جماهير الفريق والطاقم الفني يبدو أنها ستكون الوداعية قبل رحيله المرتقب من ناديه الإنجليزي.

وكان السنغالي قد خسر يوم أمس، نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي تلك الرسالة بعد أيام قليلة من تصريحات ماني بأنه لن يجاوب على أي تساؤلات تخص قراره بالبقاء أو الرحيل من ليفربول.

ماذا قال ماني؟

رسالة ماني تحمل الكثير من المعاني لعل أبرزها هو رحيل النجم السنغالي من فريق ليفربول في سوق الانتقالات القادم.

نقلًا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ساديو: "كانت الجماهير رائعة، وأود أن أشكرهم على كل ما فعلوه، لهم وللمدرب ولزملائي في الفريق، أتمنى لهم الأفضل في العالم".

وكان السنغالي قد تحدث منذ أيام حول مستقبله المبهم، وقال إنه سيوضح ما سوف يفعله في الفترة المقبلة بعد مباراة النهائي ضد ريال مدريد.

أين يذهب ماني؟

علق كلوب على مستقبل ماني، حيث قال: "سيكون لاعبًا عظيمًا بغض النظر عن المكان الذي يلعب فيه".

وبحسب التقارير الصحفية المنتشرة مؤخرًا، فيبدو أن "المكان الذي سيلعب فيه" ماني هو فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأشار الصحفي الشهير فابريزيو رومانو إلى وجود نية بالفعل لدى السنغالي بالمغادرة، كما أوضح أن الزعيم الألماني هو أقرب الأسماء للحصول على خدمات ماني الذي لا يزال ينتظر أيضًا بقية العروض المطروحة.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer 🚨🔴 #LFC



He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club.



FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022

حيث يسعى العملاق البافاري إلى تقوية صفوف الفريق، خاصةً مع الأنباء المنتشرة باحتمالية خروج جناح الفريق سيرج جنابري من ألمانيا إلى ريال مدريد.

اقرأ أيضًا..

بيريز يوجه رسالة قاسية لمبابي وباريس وسيتي بعد التتويج بدوري الأبطال

مشجع ليفربول.. لأن الكنز في الرحلة، فلن تسير وحدك أبدًا يا كلوب!

الطريق إلى الـ 14.. كيف عوّض ريال مدريد الفارق الفني مع كل منافسيه؟