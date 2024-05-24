رسالة واتساب معلقة.. تفاصيل جديدة في أزمة تشافي ولابورتا

تصاعد الأزمة بين تشافي ولابورتا...

أعلنت إدارة برشلونة، صباح اليوم الجمعة بشكل رسمي إقالة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الحالي، ووجه له الشكر على فترته في النادي كلاعب ومدرب.

وجاء قرار برشلونة، بعد الاجتماع الذي جرى في مدينة جوان جامبر الرياضية، وحضره نائب الرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا وديكو المدير الرياضي، بالإضافة لمساعدي تشافي وهما أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن تشافي، قرر التواصل مع لابورتا، عقب القرار، وأرسل له رسالة عبر تطبيق "واتساب" ولكنه لم يتلق أي رد من الرئيس حتى الآن.

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وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن قرار إدارة برشلونة، بإقالة مدرب الفريق جاء بسبب تصريحاته التي أشار فيها إلى أن وضع الفريق الكتالوني الاقتصادي، يجعل من الصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة تشافي الأخيرة مع برشلونة، ستكون مساء الأحد أمام إشبيلية، في ختام مباريات الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.