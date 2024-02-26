رسالة لنيمار و"هكذا سنسقط الاتحاد" .. جورج جيسوس يتحدى مارسيلو جاياردو قبل الكلاسيكو!

ماذا قال مدرب الهلال عن الاتفاق عقب هزيمته وعن كلاسيكو الاتحاد المنتظر؟

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بدأ البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، مؤتمره الصحفي عقب مواجهة الاتفاق بالإشادة بكتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، مؤكدًا أن المواجهة كان قوية للغاية.

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الزعيم تغلب على النواخذة بثنائية نظيفة، سجلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، قال جيسوس بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أحداث المؤتمر الصحفي: "واجهنا فريقًا قويًا مدعم بلاعبين احترفوا في دوريات أوروبية كبرى، وسعينا لتحجيم قوة الهجوم الاتفاقي ونجحنا في ذلك، نحن نسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري، ودوري أبطال آسيا وبقية البطولات، ونسير خطوة بخطوة في كافة الاستحقاقات".

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وأضاف متحدثًا عن قوة دوري روشن: "الدوري السعودي أصبح متابعًا عالميًا، وكل العمل الذي يتم بجلب نجوم من لاعبين ومدربين في الفترة المقبلة سيساهم في زيادة المتابعة، فالعمل كبير هنا والكثير من المدربين واللاعبين يطمحون للانتقال إلى السعودية".

وانتقل البرتغالي للتعليق عن مدى تأثر فريقه بغياب البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ المصاب بقطع في الرباط الصليبي، مشددًا على عدم اهتزاز فريقه لغيابه: "رغم أننا نفتقد خدمات نجم كبير بحجم نيمار، إلا أن فريقنا لم يهتز".

جيسوس كذلك تحدى الاتحاد في تصريحاته، في ظل مواجهته في الأول من مارس المقبل ضمن الجولة الـ22، مؤكدًا أنه بـ"اللحمة القوية" سيتغلب عليه.

مدرب الزعيم قلل من تأثير غياب مهاجمه الصربي أليكساندر ميتروفيتش عن الكلاسيكو، بعدما تحصل على الإنذار الرابع الليلة أمام الاتفاق، إذ أوضح: "نعرف قيمة وتأثير ميتروفيتش، لكن لدينا لحمة قوية بالفريق قادرة على تعويض أي غياب، فنحن ماضون بتحقيق الانتصارات المتتالية، وفي مشواري التدريبي أرى في هذه المجموعة أنها قادرة على تجاوز أكبر المصاعب".

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