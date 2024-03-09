"الجميع سواسية" .. رسالة نارية من ماتياس يايسله إلى رياض محرز وماكسيمين!

اعتراف من يايسله بشأن مواجهة التعاون!

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حرص المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى نجوم فريقه على رأسهم الثنائي رياض محرز وألان سان ماكسيمين، عقب مباراة التعاون.

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وحقق الأهلي الفوز على التعاون بهدف نظيف سجله النجم فراس البريكان، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "خروج محرز وماكسيمين في مباراة التعاون، كانت بهدف أن يكون الجميع على قدر كبير من الاحترافية، وأن يتقبلوا قرارات المدرب".

وأضاف المدرب الألماني: "نجوم الأهلي على قدر هذا القدر، وجميع اللاعبين في الفريق لديهم نفس مستوى الأهمية بالنسبة لي".

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واعترف يايسله بأن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب أمام التعاون، حيث قال بالمؤتمر: "لم نكن على قدر التطلعات، ولكن أهنئ اللاعبين على الروح الكبيرة التي أظهروها في المباراة، ونحن أمامنا عمل كبير لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".

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