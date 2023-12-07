رسالة مؤثرة من نيمار بعد الأزمة التاريخية لفريقه السابق

الحزن يخيم على نيمار بسبب الأزمة الكبيرة التي يمر بها فريقه السابق...

أرسل نيمار، لاعب الهلال، رسالة مؤثرة إلى فريقه الأسبق سانتوس، وجماهيره عقب الأزمة التاريخية التي تعرض لها الفريق البرازيلي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان سانتوس، قد خسر في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي بهدفين مقابل هدف، ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية، للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عامًا.

وشهدت مباراة سانتوس وفورتاليزا، التي خسرها الفريق السابق لنيمار، أعمال شغب من الجمهور عقب صافرة النهاية، بعد هبوط الفريق، وامتدت أعمال الشغب إلى خارج الملعب وقامت بعض الجماهير بإشعال النيران في سيارات اللاعبين.

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ومن جانبه نشر نيمار صاحب الـ 31 عامًا، صورًا له بقميص الفريق البرازيلي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" بالأبيض والأسود، وعلق قائلًا: "سانتوس دائمًا سانتوس".

وفي سياق منفصل يواصل النجم البرازيلي، إعادة التأهيل في الوقت الحالي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث يتطلع إلى العودة بأسرع ما يمكن للمشاركة مع الهلال في الموسم الحالي، للاستعداد لخوض منافسات كوبا أمريكا مع البرازيل في الصيف القادم.