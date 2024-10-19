رسالة مولر لبرشلونة: الآن نتطلع لمواجهة يوم الأربعاء!

مولر ينتظر برشلونة...

شدد توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، أنه ينتظر مواجهة برشلونة، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوز فريقه برباعية نظيفة على شتوتجارت، ووصوله لصدارة الدوري الألماني.

وشارك توماس مولر، في فوز الفريق البافاري، مساء اليوم السبت برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني، والتي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا.

وقال توماس مولر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "الآن "نتطلع لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا".

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وفي سياق متصل، تم سؤال فينسينت كومباني، المدير الفني للفريق البافاري عن المواجهة المرتقبة مع برشلونة ومدربه هانز فليك، وقال: "هناك مدربون قدموا الكثير لبايرن ميونخ، وفليك واحد منهم، بالطبع ستكون مباراة خاصة بالنسبة له، لكن في النهاية هو يريد الفوز ونحن كذلك".

ومن المنتظر أن يستضيف برشلونة، نظيره بايرن ميونخ، مساء الأربعاء القادم في قمة الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ، يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن برشلونة، صاحب المركز السادس عشر.