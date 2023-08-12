رسالة من مبابي إلى ديمبيلي توجه صدمة قوية لريال مدريد

هل يبقى اللاعب في باريس؟

حرص كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على الترحيب بمواطنه عثمان ديمبيلي بعد انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الفرنسي.

باريس أعلن اليوم، السبت، عن التعاقد مع ديمبيلي من صفوف برشلونة بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو، وسط تكهنات حول مستقبل مبابي ونيمار وماركو فيراتي.

مبابي خرج برسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تشير إلى حد كبير استمراره مع باريس وإغلاق كافة التكهنات حول مستقبله بصفة نهائية.

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وقال صاحب الـ24 سنة معلقًا على صورة تجمعه بديمبيلي:"مرحبًا بك في المنزل يا أخي، سعيد لرؤيتك هنا، الأن تبدأ المغامرة".

وتسير الأمور في الوقت الحالي نحو بقاء مبابي مع باريس خلال موسم 2023/2024 ولكن من غير الواضح تجديد عقده أو رحيله إلى ريال مدريد بالمجان الصيف القادم.