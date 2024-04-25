رسالة من فيرجيل فان دايك لجماهير ليفربول بشأن اختيار آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب

المفاوضات متواصلة بين النادي الإنجليزي ونظيره الهولندي

استقر ليفربول أخيرًا، كما يبدو، على خليفة يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، وقد اختار الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفينورد الهولندي.

المفاوضات، حسب العديد من المصادر، متواصلة بين الناديين لفسخ عقد سلوت مع فينورد وبدء مغامرته الإنجليزية الموسم القادم، وقد سُئل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عن هذا الاختيار فأشاد به كثيرًا.

فان دايك أوضح خلال تصريحاته عقب الخسارة أمام إيفرتون مساء أمس أن أسلوب لعب وفلسفة سلوت تُناسب فريقه الإنجليزي كثيرًا.

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وأضاف لـ "Viaplay" "إجابة هذا السؤال صعبة بالتأكيد، لكني أعتقد أن سلوت أحد أفضل المدربين الهولنديين حاليًا. أعتقد أن أسلوب لعبه وفلسفته تُناسب ليفربول".

أتم "مع هذا، مما أقرأ وأسمع فإن الأمور مازالت بعيدة عن النهاية، دعونا نرى ما سيحدث".

يُشار إلى أن سلوت يتولى القيادة الفنية لفينورد منذ 2021، وتوّج مع الفريق بالدوري الهولندي الموسم الماضي وكأس هولندا هذا الموسم.