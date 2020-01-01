رسالة ملهمة لخاميس رودريجيز من داخل الحجر الصحي

نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز ينشر خطابًا ملهمًا بعد تفشي فيروس كورونا.

نشر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد خطابًا ملهمًا بشأن تفشي فيروس كورونا القاتل مؤخرًا في العالم.

جاء هذا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" وشدد من خلاله على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل بالفترة المقبلة.

وكتب خاميس: "المصلحة العامة يجب أن تحصل على الأولوية على حساب المصالح الفردية، طريقة التغلب على ذلك المرض هي بالتشبث بالتعليمات المنشورة من قبل الحكومات للحفاظ على النفس".

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وأضاف: "لا يجب علينا أن نتعامل مع الموقف الحالي بأي نوع من أنواع التهاون ولو للحظة واحدة فقط، على الجميع الحفاظ على نفسه وأسرته".

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وأكمل: "دعونا نجعل الوضع الحالي قابل للتعايش ببعض المسؤولية، ربما من الجيد أن نمضي ذلك الوقت في منازلنا ونتحدث مع عائلاتنا".

وأنهى كلماته: "يجب أن نستمتع بصحبة من نحب وأن نحظى بقوة إرادة كبيرة للجميع، علينا أن نتغلب بذلك بمساعدة الله".

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني كانت قد أعلنت عن إيقاف الليجا في الوقت الذي كان ريال مدريد يحتل فيه المركز الثاني بجدول الترتيب.