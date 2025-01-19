"حماس ورغبة".. رسالة مطمئنة من ميسي بشأن مشاركته في مونديال 2026

ماذا قال ليو؟

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طموحاته مع المنتخب في كأس العالم 2026، الذي تحتضنه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على كلوب أمريكا المكسيكي وديًا، فجر اليوم الأحد، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لرفاق ميسي بنتيجة 3-2.

وقال صاحب الـ38 عامًا في تصريح لقناة TN بعد المباراة: "كنا نقوم بفترة إعداد ما قبل الموسم، لدينا عدد قليل من الجلسات التدريبية. لذلك يساعدنا ذلك على مواصلة النمو مع مدرب جديد ومواصلة التحسن".

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وعندما سُئل عما إذا كان سيخوض كأس العالم 2026، أضاف ميسي: "أنا فقط أبدأ 2025، أبدأه بحماس شديد ورغبة كبيرة، آمل أن أتمكن من الشعور بالارتياح والبدء في فترة إعداد جيدة، وإضافة دقائق لأكون في أفضل حالة عندما تأتي المباريات الرسمية."

ويأمل إنتر ميامي أن يتمكن ميسي من الحفاظ على لياقته والوصول إلى ذروة مستواه في وقت لاحق من العام الجاري، لخوض كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة (الصيف المقبل).

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، إلى جانب "بالميراس وبورتو والأهلي".