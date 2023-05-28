رسالة مبطنة؟ مبابي يحتفل بطريقته الخاصة بالتتويج بالدوري الفرنسي

تهاني سليم
Kylian Mbappé portraitGetty Images
كيليان مبابيباريس سان جيرمانمارسيلياالدوري الفرنسي - ليج 1

"سيداتي سادتي" من الأكثر صوابًا؟ مبابي أم جمهور مارسيليا؟

لن يعجب مشجعو أولمبيك مارسيليا احتفال كيليان مبابي بتتويج فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي؛ فاحتفاله يُجرد فريق الجنوب الفرنسي من لقب ينعتون به فريقهم دائمًا.

وحافظ باريس سان جيرمان، أمس السبت، على لقب الدوري الفرنسي رسميًا بعد التعادل مع ستراسبورج 1-1 في الجولة قبل الأخيرة. اللقب هو الحادي عشر لباريس في الدوري ليكون الأكثر تتويجًا في تاريخ المسابقة متجاوزًا سانت إيتيان صاحب العشرة ألقاب.

واحتفل مبابي، نجم باريس وهداف الدوري بلقب فريقه ورقمه القياسي الجديد بـ "إستوري" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لألقاب باريس الأحد عشر وكتب "11 لقبًا، سيداتي وسادتي.. النادي الأكبر في فرنسا باريس سان جيرمان".

كلمات كيليان ربما تستفز جمهور أولمبيك مارسيليا الذين يصفون فريقهم بالأكبر والأنجح في فرنسا كونه النادي الفرنسي الوحيد المتوج بدوري أبطال أوروبا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

762080 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
762080 الأصوات

اختيارات المحررين