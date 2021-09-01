رسالة مؤثرة من جريزمان في وداع برشلونة

أنطوان جريزمان ينشر رسالة وداع حزينة لجماهير برشلونة.

كانت القنبلة الأكبر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، عودة الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة إعارة من نادي برشلونة.

جريزمان انتقل إلى برشلونة في صيف 2019، لكن لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال الفترة التي قضاها في ملعب "كامب نو".

ورغم الوقت المضطرب الذي قضاه جريزمان في برشلونة، إلا أنه قرر توديع جماهير النادي الكتالوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر حزنه الشديد على الخروج من "البلوجرانا".

برشلونة دفع 120 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات جريزمان من أتلتيكو مدريد، لكن صفقة العودة إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" جاءت على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 50 مليون يورو فقط.

ما هي رسالة جريزمان إلى برشلونة؟

نشر جريزمان رسالة مؤثرة للغاية إلى جماهير برشلونة عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لتوديع النادي الكتالوني.

وكتب جريزمان في رسالته: "أعزائي الكوليز، أود أن أشكركم على حبكم، لقد بذلت كل شيء لهذا القميص، لقد انخرطت في هذا النادي الرائع، وأنا حزين لأنني لم أتمكن من الاستمتاع بكم أكثر في المدرجات، لكنني فخور بأنني أصبحت واحدًا منكم، فيسكا بارسا".

ماذا قدم جريزمان مع برشلونة؟

وخلال موسمين قضاهما لاعبًا في صفوف نادي برشلونة، لعب جريزمان 102 مباراة في كافة البطولات، بإجمالي 7666 دقيقة لعب.

وتمكن جريزمان خلال تلك الفترة من تسجيل 35 هدفًا بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، فيما حصل على تسع بطاقات صفراء.

وحصد جريزمان لقب بطولة كأس ملك إسبانيا مع برشلونة في موسم 2020-2021، ليكون اللقب الوحيد الذي يحققه "الأمير الصغير" مع النادي الكتالوني.

ماذا قدم جريزمان خلال فترته الأولى مع أتلتيكو مدريد؟

عودة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد تأتي في محاولة لاستعادة التألق الذي افتقده في برشلونة، خاصة وأنه عمل تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي أخرج أفضل أداء ممكن من المهاجم الفرنسي.

جريزمان انضم إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014 قادمًا من ريال سوسييداد، وقضى خمسة مواسم مع "الروخيبلانكوس".

وخلال تلك الفترة، لعب جريزمان 257 مباراة في كافة البطولات، بإجمالي 20,299 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل 133 هدفًا وتقديم 50 تمريرة حاسمة.

وفيما يتعلق بالألقاب، فقد حقق جريزمان ثلاثة ألقاب مع أتلتيكو مدريد، هي الدوري الأوروبي في 2018، والسوبر الأوروبي في العام نفسه، بالإضافة إلى لقب السوبر الإسباني في موسم 2014-2015.

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