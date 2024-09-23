"لقد تألمت كثيرًا".. رسالة خاصة من كورتوا لتير شتيجن

ماذا قال حارس ريال مدريد؟

بعث تيبو كورتوا حارس ريال مدريد برسالة تضامن إلى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة كبيرة خلال مواجهة فياريال أمس الأحد بالدوري الإسباني.

وجاءت إصابة الحارس الألماني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد ارتقاء للإمساك بالكرة، حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته، ليخرج على نقالة، ويشارك بدلًا منه إجناسيو بينيا، وسط حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للبارسا.

ونشر كورتوا عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي صورة له بينما يعانق حارس برشلونة، وعلق عليها: "آسف للإصابة تير شتيجن، لقد آلمني كثيرًا أن أراك تغادر الملعب بهذه الطريقة".

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وأضاف: "آمل أن تتمكن من التعافي قريبًا، وسنراك في المرمى مرة أخرى".

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مدة غياب تير شتيجن قد تصل إلى 8 أشهر، بعدما أظهرت الفحوصات أنه "يعاني من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى".

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وتسمح لوائح الليجا لبرشلونة بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، لاستبدال آخر مصاب لمدة لا تقل عن 4 أشهر، بشرط أن يكون غير مقيد في أي فريق، لكنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا حتى بدء سوق الانتقالات الشتوية.