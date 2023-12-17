رسالة قوية .. سلمان الفرج يرد على عقوبة الهلال ضده

المدرب أعلن فرض عقوبة على قائد الهلال

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رد سلمان الفرج قائد الهلال على عقوبة النادي ضده برسالة قوية نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة سناب شات.

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الهلال فاز (2-0) على الوحدة، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت "استبعاد" الفرج، من القائمة بالكامل.

جيسوس رفض الحديث عن أسباب "معاقبة" قائد الزعيم الهلالي، لكن المصادر الصحفية أكدت أن السبب هو غضبه من الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الهلال والطائي وتغيبه عن تدريبات الفريق أول أمس.

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النجم المخضرم نشر صورة لقميص الهلال وكتب معلقًا "العشق الذي لا يتغير مهما حصل ومهما تغيرت أمور في حياتي، هذا المهم".

جمهور الهلال أبدى تعاطفه ودعمه للفرج وقد سبق أن دشنوا هاشتاج للدفاع عنه بعد استبعاده أمام الوحدة.

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