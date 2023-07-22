"رسالة قوية" .. روبن دياش يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو حول قوة الدوري السعودي

نجم النصر كان قد تحدث عن قوة الدوري السعودي مقارنة بالدوريات الأوروبية

رفض البرتغالي روبن دياش نجم دفاع مانشستر سيتي تصريحات مواطنه كريستيانو رونالدو حول قوة دوري روشن السعودي، وإن أكد في نفس الوقت أن ما يحدث حاليًا في سوق الانتقالات يحمل رسالة قوية.

الدوري السعودي بدأ هذا الصيف استقطاب عديد النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، وقد نجح في التفوق على عدد من الأندية الأوروبية العملاقة في سباق التوقيع مع بعض اللاعبين أمثال مارسيلو بروزوفيتش ونجولو كانتي وروبن نيفيش.

رونالدو كان قد أكد أن باب عودته إلى أوروبا مغلق تمامًا، مضيفًا "الدوريات الأوروبية حاليًا أقل جودة مما كانت عليه، الدوري الإنجليزي فقط الذي يُحافظ على المستوى المطلوب من التنافسية، الدوري السعودي حاليًا أفضل من الأمريكي".

دياش رفض تلك المقارنة بين الدوريات الأوروبية والدوري السعودي، قائلًا لقناة بي إن سبورتس "الدوري السعودي يُرسل رسالة قوية، لا أعتقد أن شخصًا يعرف حقًا ما سيحدث. نحن جميعًا ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور".

تابع "مع هذا، أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن الحاصر فقط حاليًا والحاضر يقول أن الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية بشكل عام تبقى أكثر تنافسية من الدوري السعودي".

يُشار إلى أن رونالدو وصل السعودية في يناير الماضي، حيث وقع عقدًا يمتد لعامين ونصف مع النصر يضمن له الحصول على 200 مليون يورو سنويًا.