رسالة غير مباشرة للهلال؟ .. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر الكاسح على أبها

رونالدو أبهر الملايين في مباراة النصر وأبها..

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يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أرد إيصال رسالة إلى جميع منافسي فريقه النصر، وخاصة الغريم الهلال؛ وذلك بعد الفوز الكاسح على أبها.

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النصر فاز على مستضيفه أبها، بثمانية أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليحافظ على أماله الضعيفة في التتويج باللقب.

ويبتعد العالمي بـ12 نقطة عن الهلال "المتصدر"، في صرع التتويج بلقب الدوري، مع مواجهة مرتقبة بين الفريقين، يوم 8 أبريل 2024، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد مباراة أبها: "نحن لا نتباطأ"؛ في إشارة إلى عدم استسلام الفريق النصراوي، ومواصلته الضغط بتحقيق الفوز.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل 3 أهداف في فوز النصر الكاسح على الفريق الأبهاوي؛ حيث أصبح ثان لاعب في تاريخ دوري المحترفين، يسجل "هاتريك" من خارج منطقة الـ18؛ بعد مهاجم الهلال السابق ياسر القحطاني.

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