رسالة عاطفية من سكالوني للاعبي الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم 2022

جول العربي
|
Lionel Scaloni argentina conferencia de prensa 2022@Argentina
كأس العالمليونيل سكالونيالأرجنتين vs فرنساالأرجنتينفرنسا

تعرف على رسالة مدرب الأرجنتين للاعبين قبل نهائي مونديال قطر

وجه ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني رسالة عاطفية للاعبي الفريق قبل مواجهة الغد الحاسمة بنهائي كأس العالم قطر 2022.

وأشاد سكالوني بجهود فريقه وقال للاعبين أن يفخروا بأنفسهم حتى لو لم يفزوا بالبطولة.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق أول لقب له في كأس العالم منذ عام 1986، في المقابل يطمح المنتخب الفرنسي في تحقيق ثاني لقب له على التوالي.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لقد أصبحت عاطفيًا بالفعل لأنهم قدموا كل شيء بصدق دعونا نأمل أن نفوز باللقب غدًا وإذا لم نستطع يجب أن يفخروا لأن الحقيقة هي أنها لحظة للاستمتاع".

وستكون المباراة النهائية غدًا الأحد هي آخر فرصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لرفع الكأس في مسيرته، حيث قال مهاجم باريس سان جيرمان إنه سينهي مسيرته الدولية بعد هذه البطولة.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

327579 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 91807فرنسا، 2018
  • 66618ألمانيا، 2014
  • 123791إسبانيا، 2010
  • 45363إيطاليا، 2006
327579 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين