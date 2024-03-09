رسالة طمأنينة من حارس ريال مدريد .. نجم الفريق ينتظر التجديد!

حارس ريال مدريد يريد الاستمرار مع الملكي...

أرسل أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، رسالة طمأنينة لجمهور فريقه، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رغبته في الرحيل عن صفوف الميرينجي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم الحارس الأوكراني، مستويات مميزة مع ريال مدريد هذا الموسم، وأصبح الحارس الأساسي بعد إصابة تيبو كورتو، مطلع الموسم بقطع في الرباط الصليبي.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، مع ريال مدريد في صيف عام 2025، وارتبط بالرحيل عن صفوف الميرينجي، في نهاية الموسم الحالي، والانضمام إلى فريق يضمن له فرصة المشاركة بشكل أساسي.

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وبحسب ما ذكره الصحفي الشهير " ماريو كورتيجانا" فإن لونين يرغب في البقاء مع ريال مدريد، وينتظر تواصل إدارة الميرينجي معه، لبدأ مفاوضات تجديد العقد.

جدير بالذكر أن لونين يستعد، لحماية عرين ريال مدريد، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.