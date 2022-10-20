رسالة صادمة من فالبوينا إلى بنزيما بعد تتويجه بالكرة الذهبية

فالبوينا يوجه رسالة صادمة إلى كريم بنزيما بعد تتويج نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية.

في موقف غير متوقع، وجه الفرنسي ماتيو فالبونيا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني التهنئة إلى مواطنه كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

بنزيما حقق حلم حياته بالحصول على الكرة الذهبية بعد سنوات من المعاناة، ليصبح أول لاعب فرنسي يحصل على الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1998، حين حقق زين الدين زيدان الجائزة.

ويبدو أن فالبوينا يعرف جيدًا كيفية الفصل بين مشاعره حين يتعلق الأمر بالحديث عن أمور مختلفة، حيث وجه التهنئة إلى بنزيما، رغم الأزمة التي نشبت بينهما منذ عدة سنوات.

بنزيما كان متهمًا في قضية تواطؤ لمحاولة ابتزاز فالبوينا، باستخدام فيديو جنسي، وهي القضية التي دمرت العلاقة بين الصديقين السابقين.

المحكمة قررت الحكم على بنزيما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة التواطؤ في ابتزاز زميله.

وسُئل فالبوينا عن حصول بنزيما على الكرة الذهبية وذلك في مقابلة مع موقع "90Football" الفرنسي، ليؤكد أن التتويج مستحق بشدة، وقال لاعب منتخب فرنسا السابق: "أنا سعيد من أجله، إنه يستحق ذلك".

وأضاف: "في الحياة، عليك أن تكون صادقًا، لقد عرفت دائمًا كيف أفرق بين كرة القدم وتقديم الإضافة فيها، لقد كان موسمه استثنائيًا".

وتابع: "عندما تلعب في نادٍ مثل ريال مدريد لسنوات عديدة وتؤدي بشكل جيد، لن يكون من الموضوعي أن أقول إنه لا يستحق ذلك".

واختتم فالبوينا تصريحاته قائلًا: "لقد مرت فترة طويلة للغاية لم يكن فيها أي نوع من التشويق في الكرة الذهبية".