رسالة صادمة لميسي.. دي ماريا يعلن موعد اعتزاله اللعب الدولي!

الأرجنتين ستخسر واحدًا من أهم لاعبيها عبر التاريخ..

كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من خلال رسالة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد اعتزاله لعب كرة القدم بشكل دولي.

وقال دي ماريا: "لا أستطيع أن أعبر بالكلمات كم أن التشجيع ضد البرازيل قد ملأ روحي، لقد استمتعت بكل ثانية بهذا التأثير علي وعلى زملائي، هؤلاء الأصدقاء لن يملكوا نفس القصة أو نفس المعنى أبدًا، هذا التأثير الذي أحدثه كل شخص منهم جعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم".

وأردف: "لسوء الحظ، لا يمكننا تمرير الأحداث التي جرت في الملعب، لا أحد يستحق هذا التعامل، أو الضرب، العائلات والأطفال لابد أن يكونوا آمنين في المدرجات التي صنعت فقط لشيء واحد وهو مشاهدة المباريات والاستمتاع بها، أتمنى ألا يحدث هذا الشيء مجددًا، نحن بصفتنا لاعبين سوف نستمر في حماية مشجعينا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء للجزء الأهم حين قال: "كوبا أمريكا المقبلة ستكون آخر موعد لي بقميص الأرجنتين، بكل الألم في داخلي، وبإحساس الغصة في حلقي أن أقول وداعًا لأجمل شيء حدث في مشواري، ارتداء هذا القميص والعرق من أجله يجعلني دائمًا أشعر بالفخر".

وختم رسالته قائلًا: "شكرًا للمشجعين، شكرًا لعائلتي، شكرًا لأصدقائي وزملائي، سوف نستمر في صناعة التاريخ".

تمثل هذه الرسالة صدمة حقيقية للأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي الذي يتشارك قميص الأرجنتين مع دي ماريا منذ عام 2006 وحققا سويًا كل الألقاب الممكنة برفقة منتخب التانجو.