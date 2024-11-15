إصابة الرباط الصليبي أثارت الجدل حول مستقبله .. سلمان الفرج يرد على "تكهنات" اعتزاله برسالة حاسمة

أول رد فعل من سلمان الفرج بعد إصابته..

وجه سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي ونادي نيوم، رسالة حاسمة حول مزاعم اعتزاله، بعد تعرضه لإصابة جديدة في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء تواجده مع الأخضر في ملبورن.

المنتخب السعودي وجه صدمة لجماهيره، صبيحة يوم مباراة أستراليا، بأن الفرج يعاني من الإصابة في الرباط الصليبي، ليغيب سلمان عن المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب ريكتانجولار، ضمن حساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر الفرج رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. ممتن لمشاعركم الطيبة ورسائلكم ودعواتكم التي تثلج الصدر وتخفف ألم الإصابة. قلوبنا جميعًا مع إخواني نجوم المنتخب وثقتنا لا حدود بها. شكرًا للجميع مرة أخرى ولنا عودة أقوى بإذن الله بعد المرحلة العلاجية والتأهيلية. لا تحرموني من دعاكم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان نادي نيوم، متصدر دوري يلو للدرجة الأولى، قد أفاد بأن سلمان الفرج سيخضع لفحوصات طبية إضافية، بالتنسيق مع الجهازين الطبي والفني بالنادي، للوقوف على حالته الصحية وبرنامج العلاجي والتأهيلي، فيما ذكرت تقارير طبية بأن الفرج سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 شهور، حال خضوعه لجراحة الصليبي.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد، العائد لتولي منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعاء سلمان الفرج لقائمة الأخضر، لمباراتي أستراليا وإندونيسيا، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية، قبل إصابته، علمًا بأن الأخضر يحتل المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، مبتعدًا بفارق الأهداف عن أستراليا (الوصيف).