رسالة زوجة داني ألفيش تثير جنونه وتتسبب في عزله داخل السجن

الأمور تسير نحو الأسوأ للاعب البرازيلي

يشعر المدافع البرازيلي داني ألفيش، بالغضب الشديد من زوجته جوانا سانز، بعد إعلانها الانفصال عنه بشكل نهائي في رسالة مؤثرة .

ألفيش تم اعتقاله في 20 يناير الماضي بمدينة برشلونة ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة بملهى ليلي.

ومن جانبها قالت جوانا في رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام":"اخترت شخصًا كان مثاليًا في عيني كشريك حياة، ولكن من الصعب أن أقبل بقيام هذا الشخص بتقسيمي إلى ألف قطعة".

وأضافت:"الغفران يُريحني لذلك قررت ختام هذه المرحلة من حياتي التي بدأت في 18 مايو 2015، وأتقدم بالشكر على كل الفرص التي منحتها لي الحياة".

وكشف برنامج "Four a Day" عن شعور ألفيش بالغضب الشديد من هذه الرسالة، حيث يشعر بالعصبية البالغة بالسجن ولا يتفاعل مع أي من النزلاء، مفضلًا البقاء وحيدًا داخل زنزاته.

جدير بالذكر أن شقيق ألفيش خرج عبر "إنستجرام" للهجوم على جوانا بعد رسالة الوداع، واتهمها بعدم الولاء لزوجها الذي يمر بأزمة شديدة.