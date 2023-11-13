رسالة إلى ريال مدريد .. رئيس بايرن ميونخ يتحدث عن محاولات خطف ألفونسو ديفيز

هل تتحقق رغبة جماهير ريال مدريد بانتقال ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ؟ رئيس البافاري يوضح

لا تخفى على رئيس بايرن ميونخ الألماني هربرت هاينر محاولات ريال مدريد الإسباني لخطف ظهيره الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، لذلك أراد توجيه تحذيراته للملكي مبكرًا قبل بداية الميركاتو الشتوي.

الفريق الإسباني يرغب في تدعيم خط دفاعه بصفقة قوية في الشتاء في ظل معانا لاعبه فيرلاند ميندي من بعض المشكلات البدنية وعدم قدرته على استعادة مستواه المعهود بعد، بينما لم ينجح بديله فران جارسيا في إقناع الجمهور به بعد.

وبينما تتحدث التقارير الصحفية عن سعي ريال مدريد لخطف الكندي من البافاري مقابل 50 مليون يورو، وهو السعر الذي حدده بالفعل النادي الألماني مقابل لاعبه، تبدو أنه ليس هناك أي نية للاستغناء عنه قبل نهاية عقده الذي ينتهي في عام 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حول هذه المفاوضات، قال رئيس بايرن ميونخ، خلال تصريحاته للصحفيين: "بموجب العقد الموقع بيننا ووبين ديفيز فإنه مستمر معنا حتى ينيو 2025، هو أحد أفضل الأظهرة في العالم، بالطبع نريد الحفاظ عليه"، مضيفًا في رسالة للاعب: "أتمنى أن تكون هذه هي رغبتك كذلك".

لكن يبدو أن ألفونسو لا يبادر هاينر الرغبة نفسها، فبحسب وكيله فإنه مستعد لمغادرة الدوري الألماني قبل عام 2025 حيث موعد نهاية عقده.

يذكر أن الكندي – صاحب الـ23 عامًا – شارك الموسم الجاري في 18 مباراة مع البافاري في مختلف البطولات، صنع خلالها ثلاثة أهداف.