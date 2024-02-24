"هدفي كما هو دائمًا".. راموس يتحدى ريال مدريد برسالة جديدة!

بعث الإسباني سيرخيو راموس، لاعب إشبيلية، برسالة تحدٍ إلى ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين غدًا الأحد، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال راموس في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "بعد سنوات عديدة، المباراة الأكثر تميزًا بنفس الهدف كما هو الحال دائمًا: الفوز".

وسبق وصرح راموس قبل عدة أيام، بأنه لن يحتفل إذا سجل هدفًا في شباك الريال، احترامًا للنادي وجماهيره في "سانتياجو برنابيو".

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لكنه استدرك: "إذا كنت محظوظًا وكان هذا الهدف كافيًا لنا للفوز، سأكون سعيدًا لأن هذه النقاط الثلاث ستكون جيدة جدًا بالنسبة لنا".

وسوف تشهد المباراة عودة راموس للمرة الأولى إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" منذ رحيله عن الملكي في صيف 2021.

وعن ذلك قال راموس في تصريحات لشبكة "DAZN": "ستكون لحظة فريدة وعاطفية، سأشعر أنني في منزلي لأنني أمضيت سنوات عديدة هناك، مع أهم اللحظات في مسيرتي ولدي ذكريات رائعة مع المشجعين وزملائي في الفريق".