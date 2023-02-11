رسالة دعم للهلال؟ .. برشلونة يثير الجدل قبل النهائي أمام ريال مدريد

النادي الكتالوني يبعث برسالة مبطنة!

يبدو أن محاولات إثارة غضب الطرف الثاني المتبادلة بين برشلونة وريال مدريد لا تزال مستمرة بعد تغريدة الحساب العربي للنادي الكتالوني الأخيرة.

حساب برشلونة على "تويتر"، نشر صورة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وهداف الفريق وحتى الآن القصة عادية طبيعية.

لكن الوصف الذي نشره النادي على الصورة هو الذي أثار الجدل، حيث كتب النادي: "فالك الفوز يا أزرق العين"، ووضع علامة النصر بجوار تلك الكلمات.

حتى ذلك الوصف قد يكون عاديًا في أي يوم آخر، إلا أن اليوم هو موعد نهائي كأس العالم للأندية الذي يجمع بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد صعد للنهائي بعد التغلب على الأهلي المصري بأربعة أهداف لهدف، بينما وصل الهلال للنهائي بعد التغلب على فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.