رسالة خاصة من عبدالرزاق حمد الله إلى جماهير النصر

كان المغربي عبدالرزاق، لاعب نادي النصر قد أعلن أمس اعتزاله اللعب على المستوى الدولي

وجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي رسالة خاصة إلى جماهير العالمي، بعد حالة كبيرة من الجدل بسبب اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حمد الله كان قد دخل في مشادة مع موظفة برتبة عسكرية، لرفضه مرور زوجته الحامل عبر جهاز التفتيش، لتتحول الأزمة إلى النيابة العامة؛ قبل أن يتصالح الطرفان، وتسقط القضية نهائيًّا.

اللاعب المغربي عبر حسابه في "إنستجرام" قال في رسالته لجماهير العالمي : "لا أهتم بالبلبلة التي يصنعها البعض، فكل همي هو صناعة البطولات للنصر العالمي، أحبكم جميعًا".

وأُسدل الستار، مساء أمس الاثنين، على أزمة نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، مع موظفة أمن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرًا.

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في سياق أخر، كان المغربي عبدالرزاق، لاعب نادي النصر قد أعلن أمس اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.

وكتب حمد الله، على حسابه في موقع ”إنستجرام“، ”السلام عليكم ورحمة الله .. لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليًا“.

وظهر مهاجم النصر ، عبدالرزاق حمد الله ، وهو يسير في شوارع أحد المدن بالولايات المتحدة الأمريكية رغم الأزمة التي اثيرت مؤخرًا بينه وبين موظفة المطار وعلى اثرها تم تحويل القضية للنائب العام.