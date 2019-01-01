رسالة خاصة من طارق حامد إلى جماهير الزمالك
ماجد جزر فيسبوك تويتر
وجه لاعب وسط نادي الزمالك طارق حامد رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الزمالك حصل على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب التغلب على نادي نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.
طارق حامد غرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "كل الشكر لجمهور الزمالك على اختياري لاعب الكونفدرالية لكن جميع لاعبي الزمالك كانوا على قدر المسئولية و تعبوا من اجل الكونفدرالية و هم من يستحقوا جميعاً لاعب الكونفدرالية".
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جماهير الزمالك كانت قد اختارت حامد عبر حساب النادي الرسمي كأفضل لاعب في البطولة التي حصل عليها الفريق منذ أيام.
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وقدم المُقاتل طارق حامد كما أطلقت عليه الجماهير مباراة أكثر من رائعة في مباراة النهائي رغم التعرض لإصابة قوية.
كل الشكر لجمهور الزمالك على اختيارى لاعب الكنفدراليه لكن جميع لاعبى الزمالك كانوا على قدر المسئوليه و تعبوا من اجل الكنفدراليه و هم من يستحقوا جميعاً لاعب الكنفدراليه 💪🏽❤ pic.twitter.com/ueciTAQ5Dh— Tarek Hamed (@TarrekHameed) May 30, 2019