رسالة خاصة من حسن كادش بعد وداع الهلال والتوقيع للتعاون

وجه حسن كادش رسالة خاصة إلى ناديي الهلال والتعاون عقب الرحيل عن صفوف الزعيم وخوض تجربة جديدة مع نادي سكري القصيم.

وقال كادش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أشكر إدارة نادي الهلال وعلى رأسها الأستاذ فهد بن نافل على اتاحة الفرصة لي بالانتقال لنادي التعاون .. وأشكر الجماهير الهلالية على دعمها لي طوال فترة تمثيلي للنادي".

لاعب التعاون الجديد أكمل : "كما أشكر إدارة نادي التعاون ممثله برئيس النادي الأستاذ محمد القاسم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن جمهور التعاون".

وكان نادي التعاون السعودي، قد أعلن مساء أمس، تعاقده رسميًا مع لاعب الهلال حسن كادش، لمدة 3 مواسم ونصف.

وجاء توقيع العقد مع حسن كادش في مقر نادي سكري القصيم، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون علي الشايعي، وسط سعادة كبيرة من اللاعب بالدفاع عن ألوان الفريق التعاوني.

في الإطار نفسه، قدم مجلس الإدارة الهلالي، شكره وتقديره للاعب حسن كادش على ما قدمه خلال الفترة التي مثل فيها صفوف الفريق، متمنيًا له التوفيق في حياته الرياضية المستقبلية.

يُذكر أن صفقة كادش جاءت ضمن تعاقد الهلال مع مدالله عليان مدافع التعاون خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، وفي المقابل تخليه عن لاعبه حسن كادش لنادي سكري القصيم.