رسالة خاصة من جوميس بعد إصابة مدربه السابق بفيروس كورونا

جوميس قد لعب تحت قيادة تريم حين تواجده بالنادي التركي

وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال رسالة دعم خاصة إلى فاتح تريم مدربه السابق في نادي جلطة سراي التركي عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وقال جوميس عبر حسابه في تويتر : " تمنيات بالشفاء لفاتح تريم آمل أن تتغلب على فيروس كورونا، بقلبي وصلواتي معك".

وأعلن فاتح تريم، المدير الفني لنادي جلطة سراي التركي، أمس الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".

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ونشر تريم تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها: "تلقيت نتيجة فحصي للكشف عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية لذا فأنا مصاب بفيروس كورونا، أنا بين أيدي الأطباء الأمينة في الوقت الحالي، لا داعي للقلق، سأخبركم لاحقًا بآخر التطورات.

وكان جوميس قد لعب تحت قيادة تريم حين تواجده بالنادي التركي الذي مازال يمتلك معه أفضل الذكريات بحسب ما صرح من قبل.

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