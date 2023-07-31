رسالة خاصة؟ صورة ليونيل ميسي بقميص دييجو مارادونا تشعل وسائل التواصل!

ميسي يوجه تحية خاصة إلى مارادونا..

قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي إرسال تحية خاصة إلى دييجو أرماندو مارادونا أسطورة "الألبيسيليستي"، عبر ارتداء قميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1994.

ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، تمكن من تكرار إنجاز مارادونا مع منتخب الأرجنتين، عندما حقق لقب كأس العالم 2022، مثلما فعل "فتى الذهب" في مونديال 1986.

ميسي قرر أن يوجه تحية إلى مارادونا، متذكرًا آخر ظهور له في كأس العالم، والذي جاء على الأراضي الأمريكية قبل 29 عامًا، حيث ارتدى نسخة من قميص الأرجنتين الذي حمل الرقم 10 في مونديال الولايات المتحدة، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ظهور ميسي بقميص مارادونا في مونديال 1994 أثار عاصفة من التساؤلات الجماهيرية عبر مواقع التواصل، لكن كان بديهيًا أنها كانت مجرد رسالة تحية من أسطورة إلى أسطورة.

ويُنظر إلى مارادونا على أنه أحد أعظم المواهب التي لعبت كرة القدم على الإطلاق، ويرى الكثيرون أن ميسي قد نجح بالفعل في الانضمام إلى تلك الفئة بعد مسيرته المذهلة حتى الآن.

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ميسي تحدث مؤخرًا عن احتمالية تمثيل منتخب الأرجنتين في مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا صعوبة الأمر، حيث قال: "لا أعتقد ذلك، لقد كانت تلك آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي، سأرى كيف ستسير الأمور، ولكن من حيث المبدأ، لن أذهب إلى البطولة المقبلة".

يذكر أن مارادونا، الذي خاض 91 مباراة دولية مع الأرجنتين، توفي عن عمر يناهز 60 عامًا في نوفمبر 2020.