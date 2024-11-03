رسالة إلى جيسوس بشأن البليهي؟ كوليبالي: أحب اللعب بجانب حسان تمبكتي

تصريح أثار الجدل في السوشيال ميديا

أشاد خاليدو كوليبالي مدافع الهلال بزميله السعودي حسان تمبكتي، واصفًا إياه بالمدافع الذكي الهادئ ومشيرًا إلى أنه يُحب اللعب بجانبه.

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تصريح المدافع السنغالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال والاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا كان سيمنح المتربصين فرصة الاصطياد في المياه العكرة واستخدام كلماته لضرب زميله علي البليهي، لولا أنه استدرك سريعًا بقوله "وأحب كذلك اللعب بجوار علي البليهي".

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إذ قال تعليقًا عن غياب البليهي للإيقاف "ربما لم ألعب كثيرًا بجانب تمبكتي للكنه مدافع هادئ وذكي ويلعب بثقة كبيرة، نحن سنساعد بعضنا البعض وأنا أحب اللعب بجانبه وبجوار علي البليهي أيضًا".

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وأضاف حول المباراة "قلت حين وقعت للهلال أنني قادم لكتابة قصة جميلة مع زملائي اللاعبين لجعل الهلال فخورًا بنا، وصلنا إلى 56 مباراة محلية دون خسارة ولا نريد التوقف. ندخل كل لقاء بهدف الفوز به وإسعاد جمهورنا الحريص على مساندتنا دومًا".

أتم "قصتنا مازال مستمرة ومازال بها العديد من الحلقات القادمة، الجميع يعلم أن طموحاتنا كبيرة جدًا ودوري أبطال آسيا ضمن أهدافنا التي نسعى لتحققها هذا الموسم".

بعض المغردين رأوا في كلمات كوليبالي عن تمبكتي رسالة إلى المدرب جورج جسسوس ليمنح زميله فرصة اللعب أكثر على حساب البليهي، لكن الأغلب رأى أن تصريحاته عادية ومنطقية قبل أن يُشارك أساسيًا بسبب غياب المدافع الذي أُثار ضجة مؤخرًا باستبعاده من منتخب السعودية بقرار المدرب السابق روبرتو مانشيني.