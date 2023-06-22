رسالة جديدة من باريس تمنح ريال مدريد الأمل في ضم مبابي

استعداد تام للجلوس على طاولة المفاوضات

بعد أسبوعين من قرار كيليان مبابي بعدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، تظل الرسالة واضحة من النادي الفرنسي إما التجديد أو الرحيل.

مبابي خرج بعد هذه الأنباء ليؤكد رغبته في الاستمرار مع باريس لموسم آخر، مما يجعل ناديه مهددًا بخسارته بالمجان في صيف عام 2024، لذلك عادت إدارة النادي برسالة جديدة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أخبر اللاعب بضرورة التوقيع على عقد جديد خلال هذا الصيف، وإلا سيتم عرضه للبيع وسط اهتمام قوي من ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي منح نجمه فرصة تقرير مصيره في غضون أسبوعين أو ثلاثة لا أكثر، لتفادي إمكانية بدء الموسم الجديد وسط حالة من الجدل حول مستقبله.

وأكدت أن الخليفي تربطه علاقة جيدة جدًا بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي يعرف جيدًا الخطوات التي يجب اتخاذها لضم مبابي، في الوقت الذي يضع فيه باريس إمكانية التجديد كأولوية، ولكن لو اضطر للتخلي عن اللاعب سيجلس مع ريال على طاولة المفاوضات لمناقشة الأمر ولكن دون منح النادي الإسباني تسهيلات هائلة في قيمة الصفقة.

ويعتبر الرهان الأخير لباريس على إمكانية استمرار مبابي، هو قدوم المدرب لويس إنريكي الذي قد يمنح اللاعب الأمل والثقة في مشروعه بحديقة الأمراء للمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.