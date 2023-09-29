رسالة جديدة من الخليفي إلى ريال مدريد: مبابي سيكون معنا!

رئيس النادي العاصمي يتحدث.

أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سعيد للغاية في صفوف الفريق العاصمي، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم.

جاء هذا خلال حوار للخليفي مع صحيفة "Meczyki"، وأكد خلاله أن النجم الفرنسي هو الأفضل في العالم، وأنه سيبقى في باريس سان جيرمان مستقبلًا

وقال الخليفي: "كيليان مبابي هو لاعب في باريس سان جيرمان، ويحب النادي وهو نجم مذهل والأفضل في العالم، نحن سعداء لأنه هنا، وهو سيكون معنا".

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يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير عديدة أن ريال مدريد لا يزال مهتم بضم اللاعب، وسيحاول التوقيع معه في يناير القادم.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات كيليان مبابي، حيث كشفت تقارير عن اهتمام تشيلسي وليفربول به أيضًا.