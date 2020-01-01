رسالة جديدة غامضة من تركي آل الشيخ إلى أحد اللاعبين

رفض فتحي تجديد عقده مع الأهلي لخلاف مالي بعد أن تلقى عرضاً قيمته 51 مليون جنيه في 3 مواسم

واصل معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية توجيه رسائل غامضة إلى أحد اللاعبين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي عبر حسابه : "رجع يخبط الباب؟.. المفروض بثلث السعر.. الآن يبدأ التفاوض" في إشارة إلى أحمد فتحي.

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ورفض فتحي تجديد عقده مع الأهلي لخلاف مالي بعد أن تلقى عرضاً قيمته 51 مليون جنيه في 3 مواسم، بينما قدم الأهلي عرضًا ماليًا قيمته 22 مليون جنيه لفتحي لمدة موسمين.

وبحسب تقارير صحفية مصرية فأن اللاعب عاد ليفتح خطوط التواصل مع مسؤولي الأحمر بعدما أبلغ نجم دفاع النادي، إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، قبل أن يتعثر انضمامه إلى صفوف بيراميدز.

وكان المستشار تركى آل الشيخ سبق ونشر رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك قال فيها: "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف إن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووى؟! بكرى نشوف".

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يُذكر أن إدارة النادي الأهلي كانت قد وجهت رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي، "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".