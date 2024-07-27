رسالة جديدة لسعد اللذيذ: معسكرات الأندية السعودية ناقوس خطر!

سقوط النصر والهلال والاتحاد يثير القلق

جدد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، خطابه لسعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية، مطالبًا بتدعيم الفرق الكبرى في دوري روشن بصفقات قوية.

وقال المريسل في تغريدة عبر حسابه بموقع "X" (تويتر سابقًا): "أندية الصندوق تحتاج مزيد من الدعم كل وحاجته".

وأضاف: "معسكرات الأندية السعودية حتى وإن كانت في بدايتها لكن المعطيات تؤكد ذلك".

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وتأتي مطالبات المريسل بعد ساعات فقط من خسارة الهلال السعودي أمام صن داونز الجنوب أفريقي (1-2) في مباراة ودية خلال معسكر الفريق بالنمسا، في نفس الوقت الذي خسر فيه الشباب من تينيريفي الإسباني (0-2)، وخسر كذلك الاتحاد أمام إشبيلية الإسباني بهدف دون رد.

وكان النصر قد سقط في فخ الخسارة وديًا أمام بورتيمونينسي بهدف دون رد خلال معسكره المقام حاليًا بالبرتغال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها المريسل تدعيم الفرق السعودية، حيث قال في تغريدة سابقة: "يجب أن نراعي أهمية تجهيز هذه الفرق خاصة بأن لديها مشاركات خارجية باستثناء الاتحاد، ولا أعتقد بل أجزم أنه لا يسعدنا تكرار ما حدث للنصر والهلال أمام العين الإماراتي في البطولة الآسيوية".