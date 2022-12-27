رسالة تضامن من منافسه الأزلي .. روماريو يطالب الجمهور بالصلاة من أجل بيليه

أسطورة البرازيل يقدم الدعم إلى بيليه في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها حاليًا.

وجه روماريو أسطورة البرازيل رسالة دعم إلى منافسه الأزلي، بيليه، وطالب الجماهير بالصلاة من أجله، في ظل معاناة "الجوهرة السوداء" من المرض وسوء حالته الصحية، وذلك عبر مقطع فيديو تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بيليه، البالغ من العمر 82 عامًا، أُدخل إلى مستشفى ألبرت آينشتاين في ساو باولو منذ يوم 29 نوفمبر الماضي، وسط تكهنات بشأن تراجع حالته الصحية، في ظل معاناته من السرطان.

روماريو قال في تصريحات لصحيفة "جلوبو" البرازيلية لدعم بيليه: "يا ملك، عليك أن تتحسن، أنا أؤمن بك، العالم كله يفكر فيك ويصلي من أجلك، أتمنى أن تتحسن، وأقبل قلبك".

وتأتي تصريحات رومايو من أجل بيليه على الرغم من عدائهما الواضح خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان نجما البرازيل السابقين في صراع ومشادات منذ قام رومايو بوصف بيليه بأنه "شاعر عندما لا يتحدث" في عام 2007.

ورد بيليه حينها بقوله: "هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون حقًا ما يريدون، ويهاجمون الماضي ببساطة، أعتقد أن الله يغفر الجهل دائمًا، لذلك أسامح الجاهل".

ومنذ إدخال بيليه إلى المستشفى، تقوم عائلته خاصة ابنته كيلي ناسيمينتو، بنشر تحديثات مستمرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وقررت الأسرة مؤخرًا ألا تحتفل بأعياد الميلاد وأن تقضي الوقت مع بيليه في المستشفى.