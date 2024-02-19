رسالة تسعد الهلال! .. سالم الدوسري يحتفل بـ"تفوقه" على كريستيانو رونالدو وتاليسكا

رسالة من سالم الدوسري بعد تفوقه على ثنائي النصر..

SHAHID

احتفل الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بـ"تفوقه" على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، ثنائي النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سالم حصل على أعلى تقييم في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 - وفقًا لموقع الإحصائيات "SofaScore" -؛ متفوقًا على رونالدو وتاليسكا.

ونشر نجم الهلال عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، صورة من "الإحصائية" التي تظهر تفوقه على ثنائي النصر، بعد مرور 20 جولة من مسابقة الدوري؛ معلقًا عليها بالقول: "القادم أجمل"؛ في تحدٍ صريح لجميع منافسيه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ولعب سالم 19 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 1.674 دقيقة.

SnapChat

ونجح سالم الدوسري، في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، خلال المباريات الـ19 التي خاضها مع الزعيم الهلالي، في مسابقة الدوري.

SHAHID