رسالة تحذير من مدافع الفيصلي للسومة وحمدالله وجوميس

خالد الغامدي سجل أحد هدفي فوز الفيصلي على ضمك في مباراة الجولة التاسعة من الدوري السعودي، ووجه بعد المباراة رسالة تحذيرية لمهاجمي الهلال والنصر والأهل

واصل الفيصلي نتائجه الممتازة في الدوري السعودي وهزم ضمك بهدفين دون رد أحرزهما لويس جوستافو وخالد الغامدي.

وهذا الهدف هو الثاني للغامدي بعدما سجل هدف الفوز ضد الحزم في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأبدى المدافع سعادته بهذا الفوز وبمواصلة إحرازه للأهداف الحاسمة والمهمة، وقد وجه رسالة تحذيرية للثلاثي عمر السومة وبافيتيمبي جوميس وعبد الرزاق الحمدالله مهاجمي الأهلي والهلال والنصر على الترتيب بأنه قد يُنافسهم على لقب الهداف.

الغامدي قال لقنوات السعودية الرياضية "الحمد لله، العمل والاجتهاد والروح الواحدة في الفريق تساعد أي لاعب على أن يبرز ويُسجل حتى لو مدافع، نحن عائلة هنا في الفيصلي".

أضاف مازحًا "رسالتي لجوميس وحمدالله والسومة أن ينتبهوا ويحذروا، ليس جيدًا أن يكون هداف الدوري في النهاية مدافع".

وعن المباريات القادمة الصعبة للفيصلي، قال الغامدي "سنخوض 4 مباريات كبيرة متتالية، سنلعب ضد النصر والأهلي والاتحاد والهلال، لكن تلك المباريات الجماهيرية دومًا ما تكون دافعًا لنا لأن الناس تشاهدنا".

"الفيصلي كما ترون مازال في قلب المنافس، قلت في البداية أننا الحصان الأسود لكني أقول اليوم أن الحصان العنابي في المنافسة، نحن مركزون ومجتهدون، سننسى فرحة الفوز اليوم ونبدأ التركيز لمباراة النصر ونتمنى الفوز بها".

وأتم قائلًا حول تطور مستواه هذا الموسم أن ما أعاقه سابقًا ومنعه من الظهور الجيد مع النصر هو الإصابات، لكن هذا هو مستواه الطبيعي وما أن انتظم في اللعب حتى ظهر.