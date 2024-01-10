رسالة تحذيرية إلى ريال مدريد وليفربول .. مبابي لن يُوقع مجانًا وهذا وعده لناصر الخليفي

مازال الضباب يُحيط بمستقبل المهاجم الفرنسي

ينتظر الجميع انقشاع الضباب الذي يُحيط بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي تحوم حوله الكثير من الإشاعات منذ دخوله الفترة الحرة في عقده منتصف ليل الأول من يناير الجاري.

صاحب الـ25 عامًا مرتبط مع ناديه الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2024 ويُمكن تجديده لموسم إضافي بشرط موافقته، وقد قيل مؤخرًا أنه توصل لاتفاق كامل مع ريال مدريد حول الانضمام له الصيف القادم، لكن اللاعب نفى ذلك تمامًا، مؤكدًا أنه لم يحسم قراره بعد، وذلك وسط اهتمام من ليفربول وآمال من باريس سان جيرمان ببقائه لموسم إضافي.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية حذرت ريال مدريد وليفربول من أن مبابي لن يكون صفقة مجانية أبدًا خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، إذ صحيح أن ناديه لن يحصل على أي أموال مقابل انتقاله، لكن اللاعب نفسه يطلب مكافأة توقيع ضخمة جدًا من النادي الذي سيُوقع له، كونه وفّر عليه مبلغًا كبيرًا جدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت أن راتب مبابي في عقده الجديد يُتوقع أن يصل إلى 75 مليون يورو سنويًا بعد خصم الضرائب، علمًا أنه يتقاضى حاليًا 72 مليونًا تتضمن الضرائب.

من جانب آخر، أكد موقع "90min" أن مبابي قطع وعدًا لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بأن يكون أول من يعلم قراره بشأن مستقبله، مطمئنًا إياه بأنه لن يُعلن انتقاله لأي نادٍ قبل العودة له وإبلاغه بالقرار، والمتوقع ظهوره للعلن خلال الأيام القليلة القادمة.