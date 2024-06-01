رسالة إلى باريس سان جيرمان.. نجم الدوري الفرنسي يختار ريال مدريد عبر ويمبلي!

شاهد ما فعله نجم الدوري الفرنسي في ملعب ويمبلي

بشكل غير مباشر؛ وجه ليني يورو مدافع ليل الفرنسي رسالة إلى باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام اليوم السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويُريد ليني الانتقال إلى ريال مدريد الذي يسعى للتعاقد معه خلال صيف 2024، ولكن باريس سان جيرمان يُريده أيضًا، واقترب من التوصل لاتفاق مع ناديه.

ونشر يورو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" من خلال خاصية القصص فيديو قصير، يُظهر من خلاله تواجده في مدرجات ملعب ويمبلي لمشاهدة نهائي دوري أبطال بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

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ما نشره المدافع صاحب الـ18 عامًا، إشارة واضحة لنادي باريس سان جيرمان، بأنه يُريد الانتقال إلى ريال مدريد، وأنه متواجد بالنهائي من أجل متابعته.

وكانت بعض التقارير قد أكدت في وقت سابق، على أن نادي ليل يُريد 100 مليون يورو للتخلي عن خدمات ليني يورو، ولكن النادي الإسباني يُريد دفع 40 مليون يورو فقط.