رسالة إلى طليقة توماس توخيل تكشف الأسرار الحقيقية لرحيله عن تشيلسي

طالب عدم نشر الرسالة بشكل مفصل

رغم رحيله عن تشيلسي في سبتمبر الماضي، إلا أن سبب إقالة المدرب توماس توخيل من النادي الإنجليزي يظل من أكثر الملفات الغامضة هذا الموسم.

السبب الحقيقي ربما ظهر من دون أي مقدمات، خلال جلسة الاستماع في قضية انفصاله عن زوجته السابقة سيسي التي تركها بعد 13 عامًا من الزواج.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن طليقة توخيل التي سبق أن عملت كصحفية، تلقت مكالمة من إنجلترا تعرفت من خلالها على أسرار إقالة توخيل من تدريب تشيلسي في سبتمبر 2022.

وقيل لها إن لاعبي تشيلسي فقدوا احترامهم للمدرب الذي قادهم إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا في 2021، كما تم الاستشهاد بأسباب أخرى غامضة خارج الملعب.

وتم كتابة الأسباب بشكل مفصل في رسالة على البريد الإلكتروني، ليطلب توخيل الاستعانة بأمر قضائي مؤقت لمنع سيسي من الكشف عن محتوى الرسالة بالكامل.

وتأتي هذه الرواية لتتماشى مع الأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة لتوخيل، حول قيام اللاعبين بمناقشة زواجه الفاشل داخل غرفة الملابس، بالإضافة للحديث عن صديقته الجديدة البرازيلية ناتالي ماكس التي تبلغ من العمر 35 سنة.

ويقال كذلك إن المدرب الألماني فقد ثقة اللاعبين بسبب أساليبه الصعبة في التدريب بالإضافة لسلوكه المثير للعديد من علامات الاستفهام.

جدير بالذكر أن المدرب البالغ من العمر 49 سنة، ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان، لخلافة الفرنسي كريستوف جالتييه الذي فشل في قيادة الفريق لعبور دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.