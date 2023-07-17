رسالة إلى ريال مدريد .. باريس يستخدم حكيمي ونيمار لمكايدة الملكي؟

علي رفعت
MbappeGetty Images
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مبابي بطل القصة!

عاد نادي باريس سان جيرمان للتدريبات الجماعية في مقرات الفريق العاصمي لأول مرة بعد العطلة الصيفية التي امتدت لعدة أسابيع الآن.

جاء هذا ليبدأ الفريق الفرنسي في عملية الاستفزاز لنظيره ريال مدريد الذي دخل معه في صراع خلال الأسابيع القليلة الماضية على نجمه كيليان مبابي.

فقام باريس سان جيرمان بنشر صورًا من تجمع نجوم الفريق، وكان ضمنها صورة لكيليان مبابي رفقة صديقه المقرب في النادي الفرنسي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق، وأخرى جمعت حكيمي بنيمار، مع عدة قلوب ورموز عبر الحساب الرسمي للفريق على "تويتر".

الصور قد يفسرها البعض باستفزاز من النادي الفرنسي لنظيره الإسباني، في ظل تردد أنباء عن قرب مبابي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة أوضحت أن باريس سان جيرمان نفسه لن يقبل برحيل مبابي بشكل مجاني، مما يعني أنه لو استمر في صفوفه هذا الموسم سيكون بعد تجديد عقده.

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