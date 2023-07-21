رسالة أخيرة من عمر السومة إلى جماهير الأهلي .. ماذا قال؟

كلمات وداعية من عمر السومة إلى النادي الأهلي وجماهيره

وجّه النجم السوري الكبير عمر السومة، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.

السومة وقع "مخالصة مالية" مع الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، قبل الانتقال بشكل رسمي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

وكتب النجم السوري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مخاطبًا الأهلي وجماهيره: "اللهم لك الحمد.. 8 سنوات كتبنا التاريخ مع بعض، وعشنا أيام جميلة".

وقدّم عمر السومة البالغ من العمر 34 سنة، شكره إلى جماهير الراقي، التي ساندته منذ اليوم الأول من دخوله للنادي؛ قائلًا: "راح اشتاق لكم.. الأهلي دائمًا بالقلب".

جدير بالذكر أن السومة، انضم إلى الأهلي في 2014، قادمًا من نادي القادسية الكويتي؛ حيث لم يخرج من الفريق، سوى في صيف العام الماضي، عندما رحل إلى العربي، على سبيل الإعارة، قبل الانتقال له نهائيًا "الآن".