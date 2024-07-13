رسالة أثارت الجدل.. بيليه يهنئ لامين يامال بتحطيم رقمه القياسي!

الملك البرازيلي ترك ذكرى لا تمحى..

أثار منشور عبر "إنستجرام" نشر على الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي بيليه، والذي تديره حاليًا مؤسسة "بيليه" في أعقاب رحيل الملك البرازيلي.

وجاء المنشور على النحو التالي: "كرة القدم هي عبارة عن مجموعة من الرموز، الأسبوع الماضي كان فيه سجل مهم قاتل بيليه من أجله، حيث كان لامين يامال أصغر لاعب شاب يشارك في نصف النهائي في البطولات الكبرى للمنتخبات".

وأضاف المنشور: "لقد لعب بيليه ضد فرنسا في مونديال 1958، وعمره 17 عامًا و244 عامًا. بالضبط ضد نفس الخصم، بدأ اللاعب الإسباني مشاركته بعمر 16 عامًا و362 يومًا".

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وهنأت المؤسسة لامين يامال بهذا الرقم، متمنية له التوفيق في المستقبل.. لكن كل ذلك لم يكن ما شغل بال جماهير وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف كتب بيليه وهو ميت؟ كانت هذه هي نقطة الانطلاقة في سلسلة لا تنتهي من التعليقات الكوميدية على المنشور انطلاقًا من هذه الفكرة.

أحد المعلقين كتب: "هل يوجد واي فاي في الجنة؟" والآخر عقب قائلًا: "حتى بيليه الميت يعرف ماذا يحدث".. وغيرهما أردف قائلًا: "كيف ينشر بيليه الآن؟".. إلى غير ذلك من التعليقات الطريفة.