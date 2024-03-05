"رسالة المشروع" .. تشيلسي يحسم موقفه النهائي من عودة مورينيو!

اسم البرتغالي انتشر كثيرًا الفترة الأخيرة

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي موقفه النهائي من إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مرة أخرى في المستقبل القريب.

تشيلسي يُعاني من موسم صعب للغاية تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، والتعادل الأخير مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي، جعل اسم مورينيو يتردد كثيرًا، خاصة وأنه بلا عمل حاليًا بعد إقالته من روما.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن جهات مقربة من مورينيو رفضت الإفصاح عما إذا كان يرغب في العودة للبلوز أم لا، ولكنها أكدت أن النادي اللندني لا يخطط لإعادة البرتغالي مرة أخرى في حقبة ثالثة.

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وقالت هذه الجهات إن عودة مورينيو لتشيلسي مرة أخرى ستوجه رسالة خاطئة عن المشروع الجديد للنادي، بالعودة إلى رجل العهد السابق للمالك رومان أبراموفيتش.

وأشارت إلى أن الاتجاه الحالي هو الدعم الحذر لبوتشيتينو بسبب نتائج الفريق واحتلاله المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي، مع تواجد خيارات مستقبلية طويلة الأمد مثل روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون.

يذكر أن مورينيو سبق أن قاد تشيلسي في فترتين، الأولى من 2004 إلى 2007، والثانية من 2013 وحتى 2015، وحصد عدة ألقاب مع النادي اللندني بمجموع 3 ألقاب دوري إنجليزي و3 ألقاب كأس رابطة المحترفين ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.