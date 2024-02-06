رسالة إلى السعودية .. موسى التعمري يتحدث بعد إنجاز الأردن التاريخي في كأس آسيا

"ميسي الأردن" قاد النشامى للعبور لنهائي كأس آسيا قطر 2023، فماذا قال بعد هذا الإنجاز التاريخي؟

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أعرب موسى التعمري؛ نجم منتخب الأردن، عن تمنيه أن يجمع نهائي كأس آسيا قطر 2023 بين النشامى والأدعم، كي يكون عربيًا خالصًا.

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النشامى كانوا قد حققوا إنجازًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء، بالعبور لنهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخه بالفوز أمام كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة، سجلها يزن النعيمات والتعمري.

وعقب المباراة، قال التعمري في تصريحاته لقناة "SSC": "سنفرح اليوم ونبدأ من الغد الإعداد للنهائي، علينا الاجتهاد في التدريبات والتركيز في المباراة المقبلة، بإذن الله يكون نهائي عربي بين الأردن وقطر".

وانتقل نجم النشامى للحديث عن أمنيات الجمهور السعودي وتحديدًا جماهير نادي الهلال بالتعاقد معه، فأضاف: "شكرًا للجمهور السعودي على دعمه لنا، وشكرًا لكل من يتمنى وجودي في البطولة السعودية، لي الشرف أن ألعب في السعودية".

يذكر أن الأردن تنتظر في النهائي الفائز من مواجهة قطر وإيران، التي ستقام غدًا الأربعاء.

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