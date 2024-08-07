رسالة إلى الرئيس .. غضب نصراوي بسبب مختار علي والثلاثي "المنبوذ"!

جماهير النصر غاضبة من الإدارة

سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادي النصر خلال الساعات الماضية، بعد اقترب مختار علي لاعب وسط الفريق من الرحيل للانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية.

وارتبط اسم مختار علي بأندية الفتح والقادسية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتمسك اللاعب بالرحيل عن فريقه.

انتشار أخبار اقتراب رحيل مختار علي عن النصر، أصابت جماهير العالمي بالغضب الشديد، حيث يتمسكون باستمراره مع الفريق، وفي نفس الوقت تتجاهل الإدارة استمرار 3 لاعبين في خط الوسط مغضوب عليهم وهم: "علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري".

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ونشر القانوني خالد الشعلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "أستاذ إبراهيم المهيدب، تحية طيبة لك، باختصار شديد، اللاعب مختار علي هو في كفة، والثلاثة اللاعبين المغضوب على مستوياتهم الفنية في كفة".

وأضاف: "ولذا الإبقاء عليه وترك إعارته هو من البديهيات، بالتوفيق لكم"، ليُطالب الشعلان بضرورة استمرار مختار والتخلص من الثلاثي "الحسن والخيبري، الصليهم".

فيما علق مشجع نصراوي آخر قائلًا: "حذرت فوق 7 مرات في حسابي عن التخلي عن مختار علي ومن مدة طويلة، والله العظيم لن يرحمك الجمهور يا عجوز لا أنت ولا جويدو، لا أعلم كيف وافق هييرو على قرارك بالتفريط في هذه الإمكانيات بالعاهات الصليهم وعلي الحسن، والكارثة لو راح للأهلي".

وواصل: "النصر هذا السوق يتفنن في إيذاء جمهوره نفسيًا بأغرب القرارات، تخلى عن النمر والعليوة اللي لديهم هامش تطور لصغر سنهم، ومختار علي المميز بالطريق، وتمسّك بأسوء العناصر واللي أخذوا فرصتهم فوق 3 سنوات أساسيين".