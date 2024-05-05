رسالة إلى الرئيس .. جماهير بايرن ميونخ تضغط بقوة من أجل استمرار توماس توخيل

هل ستفلح محاولات جماهير باين ميونخ؟

تتمسك جماهير بايرن ميونخ الألماني باستمرار مدرب الفريق توماس توخيل، خاصة بعدما رفض رالف رانجنيك ترك تدريب منتخب النمسا وتدريب الفريق البافاري.

وكشف موقع "fcbinside" عن أن هناك حملة إلكترونية أطلقتا جماهير بايرن تحت شعار "نريد توماس توخيل وليس رانجنيك"، حصلت على أكثر من 19 ألف توقيع خلال آخر 10 أيام.

وأرسل مشجعو بايرن ميونخ رسالة إلى إدارة ناديهم، مفادها أنهم يريدون أن يستمر توماس توخيل كمدرب جديد الموسم المقبل.

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وأضاف الموقع أن رسالة المشجعين إلى أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ، تفيد بأنه هو أكبر عقبة أمام استمرار توخيل، بعد تصريحاته التي خرج فيها وانتقده بشدة بسبب معاملته مع اللاعبين الشباب.

وأشار المشجعين في الرسالة إلى أن توخيل قاد بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات، وأن مجموع نقاط الفريق في الدوري الألماني ليس سيئًا، بالنظر إلى موسم باير ليفركوزن التاريخي.

كما رد مشجعي بايرن على اتهامه بأنه لم يعمل على تطوير المواهب الشابة، حيث قالوا: "تعامله مع الشباب كان جيدًا، بعدما قام بدمج بافلوفيتش بالفريق الأول الذي لم يكن معروفًا حتى وقت قريب، ومنح لاعبين مثل زفوناريك وأزنو وكراتزيج أول ظهور لهم مع الفريق.

وتابعوا: "توخيل مدرب مميز واحد أفضل المدربين في العالم، ولا يوجد أي مدرب في السوق أفضل منه، وعليك أن تكون قادرًا على القفز فوق ظلك والاعتراف بالخطأ، ويجب أن تلاحظ أن توخيل لا يعطي انطباعًا بأنه يكره مواصلة عمله في بايرن ميونخ".

واختتمت رسالة الجماهير لرئيس بايرن بالآتي: "أولي هونيس، لقد فعلت الكثير من الأشياء الرائعة في باين ميونخ، جماهير النادي ممتنة لك إلى الأبد على هذا، عليك أن تحل الخلافات مع توخيل وبدء تعاون ناجح آخر لأنه سيكون قرارًا رائعًا".